Quando ha visto le foto che la vicina di casa le ha inviato è stato come subire un colpo al cuore. La sua casa quasi sommersa d’acqua e un’autobotte dei vigili del fuoco proprio lì davanti. Maria Annunziata Leggio da 25 anni non vive più a Castelvetrano. Col marito Natale Antonio Cusumano s’è trasferita per lavoro a Mortara, in provincia di Pavia ma la sua casa è in via Mario Rutelli a Castelvetrano. È lì che ha la residenza: «Mio marito scende ogni mese perché si prende cura dei terreni agricoli che abbiamo – spiega la signora – e quindi la casa non rimane sempre chiusa. Poi d’estate siamo giù». Stamattina le foto che la vicina dirimpettaia le ha inviate hanno buttato nello sconforto la signora Leggio: «Davanti gli ingressi noi avevamo sistemato le paratie ma presumo proprio che l’acqua, ancora una volta, è entrata dentro. Mio cognato non è ancora potuto entrare per capire in che condizioni è casa nostra». Non è la prima volta che casa Cusumano-Leggio si allaga: «È già successo altre volte – ammette Natale Cusumano – anni addietro abbiamo dovuto buttare mobili inzuppati d’acqua e lo scorso anno abbiamo speso 15 mila euro di lavori murari». Sempre il signor Cusumano spiega che «vicino casa nostra ci sono pompe di sollevamento che dovrebbero azionarsi non appena l’acqua supera certi livelli ma questa volta, a quanto pare, non hanno funzionato».

AUTORE. Max Firreri