Ormai da oltre un mese manca la presenza di Luciano Favara. Il noto musicista di Castelvetrano si trova infatti ricoverato in terapia intensiva a Palermo a causa delle ferite riportate da un terribile incidente. Si trovava a bordo di un’auto in corsia d’emergenza quando è stato violentemente investito da un camion in transito sull’A29.

In questi giorni, sono sempre più frequenti sui social i video delle esibizioni di Luciano. Manca la sua musica. Manca la sua energia. Manca come l’aria. La sua famiglia e tutti i suoi amici sono con il fiato sospeso in attesa che possa riaprire presto gli occhi e dare un cenno di speranza. In questi giorni di grande apprensione, i messaggi di stima per Luciano giungono da tutto il mondo. E sono come carezze per sua madre che ogni giorno gli sussurra i pensieri di chi lo sta aspettando.

C’è il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri che scrive su Facebook: “Ferrara è la casa di tutti gli artisti, specialmente di quelli di strada. Quindi preparati con dei tappi quando tornerai qui a trovarci, perché otterrai tanto, tanto, tanto rumore in più. Non fare scherzi, ti aspettiamo.“. C’è il musicista Cristiano Giardini che pubblicando una foto di un giovanissimo Luciano in Olanda scrive “ha sempre rispleso di luce propria.. impossibile non seguirlo abbagliati, incantati.. impossibile non amarlo.. di un talento musicale unico, proprio, marcato, indiscutibile, riconoscibile”

In attesa che Luciano possa riprendere la sua chitarra e comporre la migliore melodia della sua intera vita, ci piace ricordare la sua esperienza musicale insieme a Lello Analfino e i Tinturia, ecco il video di “Luca” con Luciano Favara alle chitarre

AUTORE. Redazione