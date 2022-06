ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 2022 non è certo iniziato nel migliore dei modi per quanto riguarda le spese che le famiglie italiane sono costrette a sostenere per i beni di prima necessità. Gli aumenti che hanno riguardato carburanti, gas ed elettricità negli ultimi mesi, uniti all’inflazione, hanno infatti fatto lievitare i costi generali, mettendo in forte difficoltà anche il ceto medio. Se gli aumenti sono però legati a fattori su cui i cittadini non hanno modo di intervenire direttamente, è anche vero che esistono oggi portali web che consentono di individuare le offerte più convenienti sulle forniture di servizi e di risparmiare anche cifre importanti.

Prezzi in aumento: effetti pesanti per le famiglie italiane

Dopo un biennio già abbastanza complesso, con tutte le conseguenze legate all’emergenza pandemica, il 2022 è salito alla ribalta per una nuova difficile situazione a livello globale, ossia il conflitto ucraino, che ha creato non solo tensioni dal punto di vista geopolitico ma ha anche provocato una rapida impennata dei prezzi delle materie prime e delle risorse energetiche. Ciò si è tradotto nei consistenti aumenti dei prezzi di molti beni di prima necessità e delle tariffe delle bollette di luce e gas, già abbastanza pesanti per le famiglie italiane.

Come evidenziato dal Codacons, questa serie di rincari combinata con l’inflazione registrata al 6,9% nel mese di maggio, porta il conto mensile delle famiglie a oltre 2000 euro, con ulteriori picchi vicini ai 2800 euro se si considerano i nuclei con due o più figli.

In questo difficile contesto, a venire incontro ai bisogni dei cittadini sono le proposte di alcune piattaforme web, che attraverso appositi algoritmi riescono a individuare le migliori offerte per le diverse esigenze personali e familiari.

Switcho, l’app che fa risparmiare su luce e gas

Uno dei servizi più interessanti per risparmiare sulle bollette energetiche è quello offerto da Switcho, start up tutta italiana che dal 2019 permette di ricercare le tariffe più convenienti del momento. Il sito si configura come un comparatore di tariffe, una tipologia oggi molto conosciuta anche in altri ambiti da chi utilizza quotidianamente il web: i comparatori infatti nascono infatti proprio come servizi dedicati al confronto tra prezzi di beni fisici, come accade su TrovaPrezzi, o tra servizi digitali, come nel caso dei portali che raccolgono le diverse proposte dei casinò digitali.

Nel caso specifico dei giochi online, questa tipologia di siti garantisce non soltanto un parallelo tra i costi di abbonamento e di partecipazione ai passatempi, ma anche un’interessante comparazione tra gli svaghi in catalogo, i bonus di benvenuto e le modalità di pagamento accettate, per una valutazione complessiva che aiuta molto l’utente nella scelta finale.

Navigando sui comparatori di casinò online, è facile trovare le migliori slot Vegas o i tornei live più interessanti in base al tipo di gioco che si intende praticare e alla spesa che si vuole effettuare, il tutto con la comodità di avere ogni informazione subito a portata di schermo, chiara e ben spiegata.

È in maniera simile che Switcho mette a confronto le proposte commerciali dei vari fornitori di energia, aggiungendo però alla semplice comparazione un ulteriore livello di supporto. Prima di visualizzare le offerte, infatti, Switcho chiede all’utente di caricare una foto o un pdf della propria bolletta per poi, sulla base di quanto riportato sul documento, evidenziare quali possono essere – se ci sono – le proposte più vantaggiose e stimare il risparmio annuo ottenibile.

Se una delle proposte riscontra il favore dell’utilizzatore, bastano pochi click per chiedere agli stessi operatori Switcho di occuparsi del passaggio da un fornitore all’altro, tutto senza costi né particolari impegni.

Facile.it, lo storico comparatore che spazia dalle bollette ai mutui

Facile.it è forse il servizio di comparazione più conosciuto in assoluto, grazie anche all’elevato numero di servizi confrontabili in pochi minuti. Nato per aiutare gli utenti a individuare la compagnia assicurativa più conveniente, oggi Facile.it lavora su tantissimi fronti permettendo di ottenere proposte commerciali per luce e gas, telefonia, ma anche mutui e prestiti, conti correnti e vendita e noleggio di auto.

Inserendo le informazioni relative alle proprie abitudini di consumo, con Facile.it è possibile ricevere subito le proposte più in linea con le esigenze personali e familiari e decidere poi, in pochi passaggi, di procedere all’accettazione della proposta. Insomma, un servizio a 360 gradi che accompagna le famiglie verso un importante taglio dei costi e, di conseguenza, un futuro più sereno in attesa di una migliore congiuntura economica e politica.

AUTORE. Claudia Bianco