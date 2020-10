L’associazione “ProgettoTriscina” esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Leonardo Denaro. Lo ricorda per la sua giovialità, la sua serietà di medico, la sua grande disponibilità.

“Caro amico Nanà – ha dichiarato oggi il presidente Enzo Danimarca – Non posso dimenticare la tua bontà d’animo quando qualche anno fa, senza nulla chiedere, assieme alla tua famiglia, hai messo a disposizione i locali di Triscina per consentire alla nostra Associazione di poter portare avanti i lavori e i progetti per la borgata”

Cordoglio per la tragica scomparsa del medico Castelvetranese è stata espressa anche dall’amministrazione comunale che in una nota sui social ha scritto: “Con immenso dolore, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia del Dott. Denaro, noto medico castelvetranese, e alla famiglia di Ivan Genna operatore sanitario di Strasatti per la grave e assurda perdita. Esprimiamo un sentimento di forte vicinanza alle persone rimaste ferite a cui auguriamo una pronta guarigione”

I funerali del medico saranno domani (lunedì 26 ottobre) alle ore 15.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano