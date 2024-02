Da lunedì a mercoledì le scuole di Castelvetrano rimarranno chiuse per disinfestazione. Lo ha disposto il sindaco Enzo Alfano con apposita ordinanza che ne dispone la chiusura. Sono state le dirigenti degli istituti a comunicare al sindaco che, in questo periodo, è stata registrata un’assenza massiccia di studenti a causa del diffondersi dell’epidemia influenza e poi, altresì – scrivono sempre le dirigenti – nel periodo del carnevale la scuola è poco frequentata. Da qui la necessità dell’intervento per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali scolastici.

