Entrano nel vivo i festeggiamenti del Carnevale 2020. In molti hanno già preparato il costume per partecipare alle sfilate di carri allegorici organizzate nei vari comuni siciliani. Altri ancora sono alla ricerca della maschera più originale. E perché non sfoggiare il proprio costume in un party in riva al mare? A proporre questa originale festa ci ha pensato lo staff del Monnalisa Beach.

Appuntamento per “Giovedì Grasso” con ingresso gratuito nei locali del rinomato lido sul Lungomare EST di Tre Fontane. Durante la serata, verranno premiati inoltre la migliore maschera maschile e femminile. A creare la giusta atmosfera, ci saranno Nino Stella, Gianluca LuDj Castro, Daniele Cognata, Peppe Falcao Falco. Ma non finisce qui. La festa continua anche il 25 febbraio con il “Party del Martedì” con ingresso gratuito e la musica di Alessandro Indelicato.

info su facebook.com/MonnalisaBeach