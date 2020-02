Il famoso e apprezzato Carnevale di Sciacca, che ogni anno raccoglie migliaia di visitatori provenienti da tutta Sicilia, quest’anno prevede un ticket all’ingresso. Durante le serate che vanno da Sabato 22 Febbraio a Martedì 25 Febbraio bisognerà pagare per assistere agli spettacoli in piazza e alla sfilata dei carri allegorici.

I prezzi dei biglietti sono di 4 euro a persona per i NON residenti e di 2 euro a persona per i RESIDENTI. Tali tariffe si riferiscono alla singola serata; se invece si vuole partecipare a più serate, viene proposto anche un pacchetto promozionale relativo alle 4 serate con un prezzo complessivo di 10 euro per i NON residenti e di 5 euro per i RESIDENTI. Per quanto riguarda invece le serate del Giovedì grasso e del Venerdì, nonché 20 e 21 Febbraio l’ingresso sarà GRATUITO.

Le esenzioni saranno disposte ovviamente per i disabili, per i residenti del centro storico, per gli esercenti e i dipendenti delle suddette attività, per i bambini sotto al metro e venti di altezza e per un genitore di ciascun bambino che parteciperà alla sfilata. Il presidente della società organizzatrice Futuris, Giuseppe Corona, tiene a precisare che nei prossimi giorni verranno disposti, con maggiore precisione e discrezionalità, eventuali permessi per l’ esenzione dal pagamento. A sostegno di questo contributo però, lo stesso Corona, tiene a precisare che verranno garantiti maggiori servizi per i cittadini e una qualità organizzativa di un certo riguardo anche in ottemperanza alla decisione del Comune di affidare alla gestione di privati l’organizzazione della festa sia per ridurre i costi gravosi sulle casse comunali, sia per far fronte a tutte le necessità logistiche.

Nelle serate a pagamento infatti, saranno presenti sul palco ospiti di caratura Nazionale come ad esempio Shade ( un rapper molto apprezzato tra i giovani) Sabato 22 Febbraio, Sara Croce conosciuta come la “Bonas” (Show Girl attualmente impegnata con il programma televisivo di Paolo Bonolis “Avanti un altro”) Domenica 23 Febbraio e Lunedì 24 Febbraio sarà presente Ana Mena(Cantante spagnola ospite di Sanremo nella serata del 06 Febbraio in coppia con Riki). I carri allegorici che sfileranno saranno complessivamente 8 di cui cinque di fascia A, due di fascia B e naturalmente l’immancabile Peppe Nappa che farà da apripista.