Facendo seguito ad un nostro articolo pubblicato qualche giorno fa relativo al Carnevale di Sciacca, dove avevamo comunicato il pagamento di un ticket per assistere alle serate carnevalesche, ecco maggiori dettagli relativi all’organizzazione dell’evento:

La trascinante allegria ed i colori del Carnevale di Sciacca faranno capolino dal 20 al 25 febbraio. Una kermesse lunga 6 giorni, ricca di appuntamenti imperdibili che, dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno sarà organizzata dalla Futuris srls, società di eventi che da anni è attiva sul territorio siciliano con eventi di grande richiamo come il festival Azzurro Food – La Cucina al Centro del Mediterraneo. A fare da padrone all’interno della manifestazione saranno come sempre le sfilate dei maestosi carri allegorici, dei foltissimi e vivaci gruppi mascherati, i coinvolgenti spettacoli sul grande palco di Piazza Angelo Scandaliato, che vedranno la presenza di ospiti di rilevanza nazionale come il rapper Shade e la cantante Ana Mena. Testimonial della 120^ edizione del Carnevale più antico di Sicilia sarà Sara Croce, la showgirl, volto di spicco della trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro”, condotta da Paolo Bonolis.

Il Carnevale di Sciacca, che alle spalle vanta una gloriosa tradizione ultracentenaria, è a ragione considerato uno dei carnevali di punta in Sicilia ed in Italia. A parlare di esso, per primo, fu nel 1889 lo studioso Giuseppe Pitrè che ne fece cenno nella sua opera Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Una forte storicità che dimostra come il Carnevale scorra effettivamente nel sangue dei saccensi, popolo interamente impegnato, a vario titolo, nella realizzazione della manifestazione di punta della città.

Tra le peculiarità del Carnevale di Sciacca spiccano certamente la presenza di imponenti carri allegorici che, grazie al lavoro ed alla maestria dei carristi saccensi, artisti locali di grande talento, prendono vita attraverso movimenti realistici, impianti scenografici ed effetti speciali. Ogni carro a Sciacca è accompagnato da un suo gruppo mascherato, da un suo inno originale, composto appositamente per l’evento, ed un copione originale che viene rappresentato, durante i giorni della festa, sul palco di Piazza Scandaliato.

Quello saccense è un Carnevale allegro, divertente e coinvolgente, nel quale tutti, riempiendo le strade della città, possono prendere parte alla festa diventandone i veri protagonisti. Ed è questa, certamente, la vera forza del Carnevale di Sciacca: quello di Sciacca è un carnevale che vive per il suo pubblico, presente in maniera massiccia per le strade della città nei giorni della festa.

Quest’anno saranno ben 8 i carri allegorici in concorso: 5 carri e 2 minicarri, accompagnati e preceduti dalla maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, sfileranno per le vie del centro storico dal venerdì al martedì. Il Carnevale di Sciacca 2020, come da consuetudine, dopo 6 giorni di allegria, si concluderà ufficialmente il martedì notte con il rogo del carro rappresentante la maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, un atto simbolico che farà calare il sipario sulla manifestazione.

Ad arricchire la manifestazione, quest’anno, spettacoli di respiro nazionale, ben integrati nello show di Piazza Scandaliato. Domenica 23 Febbraio regina del Carnevale di Sciacca sarà Sara Croce. La showgirl e volto di “Ciao Darwin” ed “Avanti un altro” avrà il compito di presentare la serata clou della kermesse e di impreziosirla. Due live di altissimo livello completeranno il programma della manifestazione: sabato 22 si esibirà il rapper Shade, in vetta a tutte le classifiche con il singolo Allora Ciao, mentre lunedì 24 spazio ad Ana Mena, cantante spagnola regina della scorsa estate con il singolo Una Volta Ancora (ft. Fred de Palma) ed ospite speciale dell’ultima edizione del festival di Sanremo.

Appuntamento dunque a Sciacca per il Carnevale 2020: lo storico carnevale saccense è pronto a svelare le sue bellezze ed a regalare 6 giorni di allegria.

TICKET INGRESSO

Per i non residenti a Sciacca: 4€/giorno, 10€ abbonamento per 4 giorni;

Per i residenti a Sciacca: 2€/giorno, 5€ abbonamento per 4 giorni.

20-21 FEBBRAIO – INGRESSO LIBERO.

Ticket in vendita su https://www.ticketsms.it/event/carnevalesciacca

a breve anche in forma cartacea in diversi punti vendita della città

Infoline: 333 924 6256

Tutte le info su www.carnevalesciacca.it

Mauro Piro

Addetto Stampa – Carnevale di Sciacca 2020

Foto di Davide Verderame