ASCOLTA L'ARTICOLO

Travestirsi da dei dell’Olimpo, possedere i loro superpoteri … è un gioco, certo, un sogno di pochi minuti, ma perché no? A Carnevale ogni sogno vale. Domani (domenica 12 febbraio) alle 11 al parco archeologico di Selinunte, i più piccoli potranno partecipare ad un nuovo laboratorio di CoopCulture per apprendere la storia dell’antica città greca, ma anche conoscere alcune delle divinità venerate. I bambini, accompagnati da un archeologo, entreranno nel Parco, e scopriranno l’imponente Tempio E, davanti al quale verrà rivelato il nome della divinità alla quale si pensa fosse dedicato. Sarà poi l’archeologo a distribuire tante mascherine di dei e dee, che i bambini potranno colorare, ritagliare e indossare. Si trasformeranno così in bellissime divinità e inizierà il gioco: calati in situazioni difficili in cui servirà l’aiuto di un dio particolare, dovranno individuare quale è quello giusto!

Partecipazione: 5 euro. Info e prenotazioni: www.coopculture.it

AUTORE. Redazione