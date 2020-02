Anche se timidamente, il carnevale arriva anche a Castelvetrano. Il Comitato dei Genitori ha infatti organizzato una grande sfilata in maschera per le vie del centro storico della città. L’appuntamento è alle ore 16:30 di domenica 23 febbraio in Piazza Escrivà (davanti la Chiesa di San Francesco di Paola). Dopo alcuni laboratori per gli ultimi allestimenti nei locali intitolati alla memoria di Nino Buscaino, partirà la sfilata dei gruppi in maschera. Balli, caramelle, coriandoli e allegria lungo tutto il percorso fino al Sistema delle Piazze dove ci sarà l’esibizione di alcune scuole di ballo e la tradizionale lettura del testamento di “Lu Nannu e La Nanna”.

Per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti, il dirigente della Polizia Locale con un’apposita ordinanza ha istituito in via temporanea, il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta, nella piazza Escrivà, piazza Matteotti, via Vittorio Emanuele e piazza Piemonte, nella giornata del 23/2/2020 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 al fine di consentire di potere svolgere una sfilata con i bambini in maschera.