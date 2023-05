ASCOLTA L'ARTICOLO

«Quella di Carlo Ferreri è stata una vittoria di freschezza, di professionalità. Una vittoria epocale, perché dopo 50 anni di monocolore si cambia colore». Lo ha detto l’onorevole forzista Stefano Pellegrino fuori il comitato elettorale di Carlo Ferreri a Santa Ninfa. L’avvocato oggi eletto sindaco si è formato professionalmente nello studio dell’onorevole Pellegrino: «Abbiamo avuto un rapporto come fratelli – ha detto l’onorevole – e oggi per me è una grande soddisfazione vederlo eletto sindaco».

Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana ha commentato il voto di Santa Ninfa: «Nessuno, probabilmente, si aspettava di questo risultato ma gli elettori hanno fatto la loro scelta saggia». Poi Pellegrino ha ribadito: «Carlo Ferreri ha il pregio di essere vicino alla gente e di lavorare per i cittadini, sappiamo bene che i sindaci sono soldati di trincea, in prima linea, che hanno la necessità di confrontarsi con la popolazione. Santa Ninfa deve sentirsi un paese europeo, faremo di tutto per attrarre fondi europei anche per questi territori», ha concluso Pellegrino.

AUTORE. Redazione