Lo slancio in avanti si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo un testa a testa durato alcune ore: alle ore 18,26 Carlo Ferreri era già avanti di 40 voti rispetto a Giacomo Accardi e poi, via via, verso il successo che lo ha incoronato nuovo sindaco di Santa Ninfa. Ferreri è diventato sindaco con 1615 voci, mentre Accardi ha totalizzato 1572 voti. Sono stati soltanto 43 i voti di distacco tra Ferreri e Accardi. Il giovane avvocato, cinque anni da presidente del consiglio comunale, siederà ora nella più alta carica del Comune, prendendo il posto di Giuseppe Lombardino, prematuramente scomparso. A contendersi la poltrona c’era Giacomo Accardi, vice sindaco di Lombardino e scelto come candidato dopo la morte dell’ex sindaco.

Dopo gli ultimi dati arrivati dalle sezioni elettorali, fuori il comitato elettorale di Ferreri è stata festa. Tra gli applausi l’avvocato ha ringraziato tutti i santaninfesi: «Sarò il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato. In queste settimane abbiamo respirato un’aria tesa: chi era dall’altra parte ha avuto parole dure nei nostri confronti, nonostante li abbiamo invitati a una campagna elettorale serena. Da domani inizieremo ad amministrare seguendo il programma che gli elettori hanno scelto», ha detto Ferreri.

