ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è riunito Sabato 18 Settembre 2021 in provincia di Trapani presso l’Avis Comunale di Salemi il Consiglio Regionale Avis Sicilia. In apertura dei lavori si è commemorata la memoria del prof. Vincenzo Gentile scomparso di recente, dirigente avisino della provincia di Trapani, presidente storico dell’Avis comunale di Campobello di Mazara e anche ex presidente Regionale Avis Sicilia. Dopo i saluti di benvenuto del Presidente Avis Salemi Francesco Distefano e del Presidente Avis Provinciale Trapani Francesco Licata che hanno ringraziato per la scelta della location nella provincia di Trapani per il primo consiglio in presenza di Avis Sicilia della presidenza “targata” Avv. Salvatore Calafiore, il Consiglio ha completato l’assetto esecutivo con le varie deleghe e cominciato un confronto sulle tematiche e criticità che vengono riscontrate in tutta la Sicilia dall’attività avisina. In primis la carenza di sangue e la mancanza di sanitari disponibili per ottemperare alle giornate di donazioni di sangue. Il Consiglio Regionale e il Presidente Avis Sicilia Calafiore hanno ringraziato l’Avis Provinciale Trapani per le attività portate avanti a tutela della salute pubblica e per la calorosa accoglienza, ribadendo che sarà una consuetudine organizzare i direttivi regionali itineranti in tutte le province siciliane per fare sentire ancora più vicina Avis Sicilia a tutte le esigenze che vengono dal territorio delle Avis comunali tramite le Avis Provinciali.

Foto di repertorio: da sx Francesco Licata presidente Avis Provinciale Trapani, dott. Salvatore Stuppia consigliere Avis Sicilia, Avv. Salvatore Calafiore presidente Avis Sicilia, Stefano Agueci consigliere Avis Sicilia.

Segreteria Avis Provinciale Trapani

AUTORE. Redazione