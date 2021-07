L’ ultima circolare dal Centro Nazionale Sangue, comunica carenza di sangue su tutto il territorio nazionale. Addirittura è a rischio la compensazione interregionale in quanto anche le regioni “Virtuose” sono in difficoltà, di conseguenza fanno presente che sarà difficile compensare le mancanze di disponibilità di emazie in Sicilia; in sintesi bisogna che i territori compensino a livello regionale. In alcune zone della Sicilia, si rimandano le terapie trasfusionali per mancanza di disponibilità di sacche di sangue si invitano tutti i donatori avisini, e non, a prenotare la propria donazione per dare il proprio contributo a tutela della salute pubblica in questo momento difficile. Inoltre si comunica che necessitano urgentemente nuovi donatori, soprattutto gruppo sanguigno 0 negativo, ragion per cui chi volesse diventarlo può contattare le sedi AVIS della provincia di Trapani per prenotare test e visita medica. Su www.avisprovincialetrapani.it si trovano tutti i riferimenti di contatto e calendari donazioni. “Non aspettiamo che la situazione diventi gravissima, sostiene il presidente Avis Provinciale Trapani Francesco Licata, potremmo essere noi stessi ad avere bisogno e accadere l’irreparabile, mobilitiamoci con senso di comunità e di solidarietà soprattutto”.