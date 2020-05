Lunedì 18 maggio, apre una nuova stazione di servizio di Castelvetrano a marchio “Tenergy”. Un impianto di distribuzione carburanti altamente tecnologico, unico nel territorio, che rappresenta un modello di eccellenza in termini di mobilità sostenibile, punto di forza della rete Tantaro Energia Srl.

Il nuovo punto vendita di Via Marinella (nei pressi dell’Istituto Alberghiero) prevede un’offerta multiprodotto, che comprende oltre ai carburanti tradizionali (Super senza piombo e Gasolio) l’EcoGpl, (GPL ecologico), il metano e ricarica elettrica. L’EcoGpl o GPL ecologico è un prodotto altamente innovativo ed ecologico prodotto a Gela nella prima raffineria green in Italia in grado di trasformare materie prime organiche in biocarburanti di alta qualità.

Da subito saranno disponibili i prodotti tradizionali (Super senza piombo e Gasolio), l’EcoGpl e la ricarica elettrica. Inoltre, sono presenti soluzioni innovative di efficientamento energetico, l’impiego di materiali riciclabili, l’utilizzo di energie rinnovabili (impianto fotovoltaico da 20KW su una pensilina di 350Mq) e l’attenzione alle fasce più deboli con la presenza di ausili tattili per la rimozione di barriere architettoniche per i non vedenti e non solo.

L’impianto di distribuzione di carburanti occupa un’area di oltre 5000 mq, in futuro si prevede anche la presenza di un lavaggio automatico con tre piste una delle quali dedicata ai mezzi pesanti o camper e un portale altamente tecnologico ed innovativo con un’attenzione particolare per l’ambiente.

Una stazione di servizio realizzata nell’ambito di un progetto Europeo per la promozione dei carburanti alternativi che ha ottenuto, per le infrastrutture per il rifornimento del metano e dell’elettrico, il riconoscimento dell’Unione Europea grazie ai Fondi del FESR sicilia 2014-2020 – Azione 3.1.1_02.

TANTARO ENERGIA – Stazioni di servizio