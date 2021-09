ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato la scorsa notte lungo la Via Caracci a Castelvetrano. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelvetrano, il conducente di una Peugeot 206 ha perso il controllo del proprio mezzo causando notevoli danni a quattro autovetture che si trovavano in sosta. Il sinistro è avvenuto verso le 3:00 della notte. Le due persone a bordo della Peugeot sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano dove sono stati refertati rispettivamente 3 e 6 giorni di prognosi. A causa dei danni riportati, è stato necessario l’intervento del carro attrezzi sia per l’auto che ha causato l’incidente che per uno dei mezzi che erano in sosta.