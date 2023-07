ASCOLTA L'ARTICOLO

Carabinieri per un giorno per gli utenti diversamente abili del centro “Oasi di Torretta” a Campobello di Mazara. I militari della compagnia di Mazara del Vallo e della stazione di Campobello di Mazara hanno condiviso una mattinata insieme ai ragazzi del centro, proiettando, dapprima, un breve video sull’attività istituzionale dell’Arma e spiegando, successivamente, nel dettaglio i compiti quotidiani dei carabinieri. I ragazzi che frequentano il centro hanno mostrato curiosità e interesse ai mezzi ed equipaggiamenti. I ragazzi hanno potuto toccare con mano i vari strumenti utilizzati per il servizio e provare l’emozione di salire su un’auto dei carabinieri con i lampeggianti e le sirene accese. All’incontro hanno partecipato il capitano Domenico Testa della Compagnia di Mazara del Vallo e il luogotenente Nicolò Adamo della stazione di Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione