ASCOLTA L'ARTICOLO

Stamattina i carabinieri hanno perquisito alcuni ambienti del plesso ‘Catullo’ dell’istituto ‘Capuana-Pardo’ di Castelvetrano. I militari dell’arma hanno effettuato una perquisizione anche a casa dell’insegnante. Il plesso che ospita la Scuola dell’infanzia è quello dove lavora come insegnante Laura Bonafede, figlia del boss defunto Leonardo e moglie di Salvatore Gentile che sta scontando l’ergastolo in carcere. L’insegnante è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del supermercato “Coop” di Campobello di Mazara mentre si incontra con Matteo Messina Denaro. Stamattina l’insegnante Bonafede è arrivata a scuola in ritardo.

AUTORE. Max Firreri