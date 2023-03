ASCOLTA L'ARTICOLO

Carabinieri ed Enel insieme per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio. Della collaborazione se n’è parlato nei giorni scorsi presso il Comando provinciale dei carabinieri di Trapani. Nel novembre 2021 a Roma tra l’Arma e l’Enel è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per operare sui territori. Nel corso dell’incontro è stato approfondito anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico, in particolare il fenomeno fraudolento dell’esistenza di operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l’attenzione dell’interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti. Al riguardo la società energetica ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul proprio sito e che i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione.

«I carabinieri – ha detto il colonnello Fabio Bottino, Comandante provinciale dei carabinieri di Trapani – accompagnano la storia del nostro Paese e la quotidianità degli italiani dal 1814, conservando intatto il rapporto di simbiosi con il territorio e le sue comunità. La protezione assicurata dai carabinieri si estende a un vasto insieme di garanzie a tutela di settori irrinunciabili della nostra vita comune, come è, ad esempio, per l’ambiente. In quest’ottica si inquadra il protocollo sottoscritto con l’Enel finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo di ampliare le proprie conoscenze negli ambiti di prevenzione e contrasto all’illegalità, a tutela dei servizi alla cittadinanza».

«Lo sviluppo di una nuova forma di collaborazione con una prestigiosa istituzione come l’Arma dei Carabinieri – ha commentato il responsabile Security Affairs & Local Operations di Enel Italia, Luca Moscatello – è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci permetterà di garantire maggiore sicurezza alle donne e agli uomini che lavorano in Enel e alle infrastrutture aziendali che garantiscono un servizio essenziale per l’intera comunità».

