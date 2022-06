Che cosa è il Capovaccaio? A cosa serve? Per conoscere meglio questo volatile in via d’estinzione è stato organizzato martedì 28 giugno (ore 10), presso il Comune, un incontro sul tema “Misure di conservazione per il Capovaccaio: modalità di intervento e opportunità per gli operatori locali”. L’incontro ruoterà proprio attorno a questo volatile e alle attività previste nell’ambito del progetto Life “Egyptian vulture”, il primo realizzato in Italia e interamente finalizzato alla conservazione di questo raro avvoltoio in pericolo di estinzione.