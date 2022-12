ASCOLTA L'ARTICOLO

Trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in una location esclusiva come il Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte può essere un ottimo modo per accogliere il nuovo anno. Per la sera di San Silvestro, infatti, lo chef del Ristorante Agòra, Francesco Gallo, ha pensato ad un Cenone di Capodanno capace di rispettare la tradizione, esaltare e valorizzare le eccellenze del territorio e portare nel piatto quel tocco di innovazione in grado di rendere indimenticabile la serata.

Il menù del Cenone, infatti, si compone di: polpettina crick crock di pesce, falafel di ceci e tartare di tonno, involtino di brick con patate e granchio; insalatina di crostacei pregiati in acqua piccante di lattuga con germogli, misticanza di stagione e maionesi di frutta esotica; ravioloni di baccalà mantecato all’aglio nero fermentato, cavoli, cavolfiori e salsa intensa di mare al tartufo; dentice arrostito al guazzetto montato al cocco, crema di patate al forno, cuore di carciofo e cardi in pastella di riso e mais; lenticchie e cotechino moderno (lentillgrass, tocchetti di cotechino fritto in farina di lenticchie e fico secco; tortino caldo alle nocciole, semifreddo al cioccolato fondente e crema inglese agli agrumi. Il costo del Cenone di Capodanno è di € 80,00 a persona (acqua e caffè sono inclusi).

Ma non è finita qua, visto che sarà possibile trascorrere presso il ristorante del Momentum anche il giorno di Capodanno. Il menù per il pranzo ha un costo di € 65,00 a persona (acqua e caffè inclusi) e prevede: panelli nere al limone, cannolo di pane nero con ricotta e gambero rosso, crocchetta di cavolfiore e gambero rosa; razza al vapore e scaloppa di foie gras all’arancia e sambuco su crema di finocchio tostato, insalatina di finocchio al succo di cipolla rossa e confettura di olive nere; risotto alla barbabietola, aringa affumicata, porcini trifolati al tartufo; falsomagro di pesce spada, calamari e gamberi con foglie di cavoli con crema di cavolfiori all’aglio fermentato e spaghetti di cappuccio rosso; cortina di pandoro con cremoso di mascarpone e gelato al caffè croccante.

Se il benessere inizia da un’alimentazione sana ed equilibrata, trascorrere il Capodanno al Momentum sarà il modo migliore per iniziare l’anno nuovo.

Info e prenotazioni: 0924.941046 | www.momentumresort.com.

AUTORE. Giacomo Moceri