ASCOLTA L'ARTICOLO

Cambio di comando presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Il capitano di fregata Enrico Arena lascia Mazara dopo due anni di servizio, per raggiungere la Direzione marittima di Reggio Calabria. Al suo posto è arrivato Raffaele Giardina, 50 anni, originario di Modica e proveniente dalla Direzione marittima di Venezia dove, per 4 anni, ha avuto la qualifica di capo servizio sicurezza navigazione e difesa portuale. Nella sua carriera è stato anche in servizio presso la Guardia costiera di Marsala. La cerimonia di cambio comando avverrà venerdì, alle ore 10, presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, alla presenza, tra gli altri, del contrammiraglio Raffaele Macaudo, alla guida della Direzione marittima Sicilia Occidentale.

AUTORE. Redazione