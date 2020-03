Si è riunita in via telematica ieri sera, la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Castelvetrano, unitamente al Presidente del Consiglio, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus nella nostra Città e per confrontarsi su alcuni interventi necessari e urgenti da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione.

Siamo consapevoli che in momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo, è compito dei rappresentanti delle Istituzioni agire con senso di responsabilità collettiva e maturità politica per dare il massimo supporto alla cittadinanza in termini di strumenti realmente efficaci e corretta ed univoca informazione.

Continuando il lavoro iniziato con la precedente riunione e facendo seguito al documento elaborato lo scorso 10 marzo 2020, riteniamo di potere dare il nostro contributo all’azione dell’Amministrazione con alcune proposte, dettagliatamente già inviate al Sindaco, volte ad attuare sul territorio comunale una prevenzione il più possibile efficace e di contenimento del virus ed un sostegno reale ai cittadini: maggior impegno nel rispetto delle regole imposte alla circolazione anche verificando la possibilità di compressione degli orari di lavoro per le attività, maggior attenzione all’aspetto sanitario del territorio e degli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati, valutazione concreta di forme di tutela dei contribuenti oggi in difficoltà, collegamento a rete con i Sindaci delle altre realtà belicine per una offerta sanitaria in via precauzionale adeguata in caso di diffusione del virus, monitoraggio dei rientri dalle zone a rischio dei cittadini sottoposti a quarantena volontaria, creazione di un organismo straordinario di raccordo tra le istituzioni per fornire le maggiori informazioni possibili ai cittadini.

Auspichiamo che l’Amministrazione abbia un’interlocuzione con il Direttore Generale dell’ASP, in merito all’organizzazione dell’ospedale, che potrebbe diventare punto emergenziale di riferimento dell’intera Valle del Belice.

In questo momento così particolare per l’intera Castelvetrano, riteniamo opportuno ribadire l’assoluta necessità di un’azione sinergica tra le Istituzioni e di collaborazione con l’Amministrazione, lontani, come siamo in questo momento e per l’alto valore del consesso civico che rappresentiamo, da futili polemiche o inutili rivendicazioni, sollecitando la stessa Amministrazione ad essere pronta e presente al fine di fornire alla Città informazioni congrue ed opportune e assicurare ai concittadini la maggior tutela possibile.

Vi invitiamo alla massima collaborazione “restando a casa”

I Capigruppo Consiliari