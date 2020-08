Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato due avvisi pubblici per la riapertura termini della manifestazione di interesse per l’individuazione delle figure di Direttore ed Istruttori di Cantieri di lavoro per disoccupati.

Termine ultimo per la presentazione delle istanze: ore 10:00 del 17 Agosto 2020. Pubblichiamo di seguito documenti bando e modelli di domanda.

