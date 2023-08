ASCOLTA L'ARTICOLO

Durante una delle iniziative organizzate dal Comune quest’estate a Torretta Granitola si era esibito intonando l’inno nazionale italiano. Ieri mattina al Comune di Campobello di Mazara, il presidente dell’Associazione Genitori di Palermo Tanino Maggio gli ha voluto donare una medaglia per premiarlo. Protagonista è il piccolo Giorgio Centonze, 4 anni, figlio di Nino e Marina Saladino e ieri mattina ha ricevuto l’applauso degli intervenuti in una breve cerimonia in Comune. Erano presenti il sindaco Giuseppe Castiglione, gli assessori Gianvito Greco e Giovanni Palermo, il presidente del consiglio comunale Pietro Di Stefano, don Nicola Patti, una rappresentanza dei carabinieri di Campobello e il presidente del club nautico Gaetano Maniscalco.

AUTORE. Redazione