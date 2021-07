Anche l’Asp Trapani si è convenzionata per garantire la fornitura con prescrizione medica della cannabis terapeutica. Trapani è la quinta provincia a farlo dopo Ragusa, Caltanissetta, Messina e Catania. La firma della convenzione è avvenuta presso l’Asp Trapani, alla presenza di Giusy Barraco, responsabile in provincia del Comitato Pazienti Cannabis Medica, Rosa Sanci, direttrice del Dipartimento del farmaco dell’Asp Trapani e del Commissario Paolo Zappalà. La farmacia convenzionata per la fornitura in provincia di Trapani è attualmente quella “Del Corso” di Agrigento. I pazienti, dopo prescrizione medica autorizzata, si rivolgono alle farmacie ospedaliere che, a sua volta, autorizzano alla fornitura in esterno. Il Commissario Zappalà ha, comunque, assicurato che l’Asp Trapani è in attività affinché altre due farmacie in provincia di Trapani possano convenzionarsi al più presto. Già entro luglio potrebbe firmare una farmacia di Castellammare del Golfo; una seconda, invece, a Trapani.

Intanto l’Ars, qualche mese addietro, ha dato via libera alla norma contenuta in Finanziaria per l’avvio di progetti per la fornitura di cannabis terapeutica. Si tratta dell’articolo 67 col quale si autorizza la coltivazione del farmaco, mediante enti strumentali dell’assessorato all’Agricoltura, come l’Esa, per «sopperire alle richieste derivanti dal fabbisogno accertato dalle Autorità Sanitarie nazionali di produzione della Cannabis terapeutica». La palla ora passa nelle mani del Ministero della salute.