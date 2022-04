Coltivare la cannabis a uso terapeutico direttamente in Sicilia, abbattendo così gli attuali costi di importazione. È quanto propone la Regione Siciliana che ha pubblicato un avviso pubblico per l’avvio di un progetto innovativo per la fornitura della cannabis terapeutica da utilizzare in campo medico. Attualmente i pazienti che ne fanno uso in Italia – la stima è di 50 mila – utilizzano quella che arriva dall’Istituto chimico farmaceutico di Firenze (unico centro in Italia) e poi quella importata dall’Olanda o dal Canada o ancora dall’Australia. In Sicilia i pazienti stimati che fanno utilizzo della cannabis a uso terapeutico sono circa 10 mila e l’uso medio mensile è di 50 grammi al mese.