Il partito animalista ha presentato un esposto alla procura di Marsala perché un cane pastore maremmano è stato sparato con una balestra. L’animale, al quale alcuni residenti della frazione di Triscina danno a mangiare tutto l’anno, ancora sanguinante è stato trasportato in una clinica veterinaria per l’asportazione della freccia. «Condanniamo fermamente questo ennesimo atto di crudeltà contro un povero animale indifeso. Un gesto di una violenza inaudita contro un essere vivente – ha detto Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito animalista italiano – la violenza gratuita nei confronti di Balù (questo il nome del cane) dimostra che c’è ancora tanto odio verso gli animali. Chiediamo aiuto alle autorità per potere dare un volto a chi si è macchiato di un gesto così meschino e barbaro. Anche attraverso le videocamere di sorveglianza della zona». E Battipaglia conclude: «Facciamo un appello agli abitanti della zona a darci qualsiasi informazione utile, anche in forma anonima, al numero telefonico 3471440434 affinché si riesca a scovare l’autore di questa vigliaccheria».

AUTORE. Redazione