Il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri si impegna per il rilancio del trasporto ferroviario in Sicilia. Necessario il potenziamento delle ferrovie del ragusano e dell’agrigentino, a binario unico e non elettrificate. Ma soprattutto, al minuto 4:45 il sottosegretario sottolinea la necessità di chiudere l’anello ferroviario, attraverso la realizzazione della CASTELVETRANO-PORTO EMPEDOCLE la cui assenza viene definita “una cosa assurda”.

“Una dichiarazione che sottolineiamo – scrivono su SICILIA IN PROGRESS – perchè si tratta di una nostra proposta, che abbiamo presentato in diverse occasioni. La nostra idea progettuale per il ripristino del collegamento, su un tracciato moderno e più veloce, è sintetizzata, con tanto di planimetrie sul nostro sito web www.siciliainprogress.com“. Vale la pena far notare che l’idea del sottosegretario spazza via senza appello l’ipotesi del ripristino del vecchio tracciato dismesso a scartamento ridotto, assolutamente inadatto ad una linea che potrebbe avere un formidabile ruolo per la mobilità di aree sostanzialmente isolate, ma anche per il traffico merci.

