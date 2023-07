ASCOLTA L'ARTICOLO

Il primo Campus Naturfest ha superato le aspettative, offrendo un’esperienza unica ai giovani partecipanti. Questo evento educativo immerso nella natura ha creato un ambiente di apprendimento e divertimento senza precedenti. Attraverso workshop, laboratori ed escursioni guidate, i bambini hanno esplorato la natura e sviluppato una comprensione più profonda dell’ecosistema e delle specie che lo abitano.

Sono state organizzate attività come la trasformazione di prodotti grezzi in prodotti finiti, come dai ceci alle panelle, dal grano al pane e dall’oliva all’olio, con la partecipazione dell’agronomo Vito Mazzara, presidente della Coop Rita Atria Libera Terra e di Vincenzo Pugliese, presidente della coop. Talenti. I volontari della Croce Rossa hanno contribuito all’evento, insegnando l’importanza del volontariato e dell’altruismo.

L’equipe del maneggio Exequo, guidata da Nino Barresi, ha introdotto i bambini al mondo dei cavalli, offrendo loro la possibilità di fare giri a dorso di pony.

Durante il Naturfest, i bambini hanno sviluppato abilità sociali e di leadership, lavorando in gruppi e imparando a rispettare e valorizzare il contributo di ognuno. Hanno partecipato a laboratori ed attività sulle questioni ambientali e sulla conservazione della natura, esprimendo le proprie opinioni e sentendosi coinvolti.

Il Campus si è svolto presso il suggestivo Baglio Seggio Torre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Gioia Di Vivere, della cooperativa sociale Talenti e della cooperativa sociale Rita Atria Libera Terra. Alla fine dell’evento, sia i partecipanti che gli organizzatori erano grati e soddisfatti. Il successo del Naturfest dimostra che c’è una forte domanda di eventi educativi incentrati sulla natura e sull’ecologia.

Grazie al supporto della comunità e dei generosi sponsor locali come Elia Elettrodomestici e Focus Ottica di Marco Siragusa, il Campus è stato un successo e ha offerto un’esperienza indimenticabile. Un ringraziamento speciale ai giovani volontari che hanno supportato gli educatori.

Guardando al futuro, l’obiettivo del Naturfest è quello di continuare a ispirare e coinvolgere i giovani nella preservazione dell’ambiente, incoraggiandoli a diventare custodi della natura. Ci aspettiamo che il Naturfest continui a crescere e ad espandersi, offrendo alle future generazioni la possibilità di esplorare, imparare e amare la meraviglia della natura, in particolare nel nostro territorio unico e ricco di diversità e storia.

AUTORE. Redazione