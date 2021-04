Dove non arriva il Comune…arrivano i volontari. È stato l’Archeoclub club di Campobello di Mazara e l’associazione “Hastag24srls” a ripulire dalle erbacce lo spiazzale all’ingresso del paese di Campobello di Mazara, provenendo da Mazara del Vallo. Ieri i volontari, con un trattore, decespugliatore e attrezzi utili per pulire l’area verde, sono intervenuti togliendo erbacce e rifiuti, riportando alla vista la bellezza dell’opera “La vendemmia” di Silvio Di Benedetto e una statua in bronzo del “Cristo Redentore”. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha patrocinato – in forma gratuita – l’iniziativa, adottando una delibera di Giunta.