La villa comunale di Campobello di Mazara sembra essere diventata la terra di nessuno. Dopo che è stato imbrattato il monumento dedicato al Milite ignoto con la vernice blu, ignoti hanno danneggiato la pensilina realizzata dalla ditta Paolo Oddo su disegno dell’architetto Maurizio Agola e utilizzata come arredamento urbano. Una delle tre pareti realizzate in cartongesso è stata sfondata, mentre il resto della pensilina è stata imbrattata con colpi di suole di scarpe. È di qualche giorno addietro l’atto vandalico al Milite ignoto, sempre all’interno della villa comunale. Approfittando del buio e della mancanza del sistema di videosorveglianza ignoti sono entrati in azione imbrattando con la vernice blu il monumento. Qualche giorno addietro i dipendenti comunali hanno ripulito il monumento ma sulle lastre di marmo è rimasto ancora un alone di colore blu.

AUTORE. Redazione