ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato trovato privo di vita a casa della sorella in via Mare, un 45enne di Campobello di Mazara, A.M., queste le sue iniziali. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i sanitari hanno solamente potuto constatare la morte dell’uomo. Sulle cause della morte sono in corso le indagini dei carabinieri; per una prima ispezione cadaverica è intervenuto il medico legale ma la Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

AUTORE. Redazione