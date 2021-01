Prima tenta di speronare una Fiat Panda parcheggiata, poi tenta di dargli fuoco. È successo oggi pomeriggio a Campobello di Mazara, dove un uomo al volante di un’Alfa Romeo GT è stato protagonista del sinistro. L’Alfa Romeo è stata poi abbandonata di fronte il negozio “Acqua e Sapone” di via Vittorio Emanuele II ed il conducente si sarebbe allontanato a piedi in direzione di Castelvetrano. Su tutto il territorio di Campobello sono in corso le ricerche dell’uomo, mentre la Polizia Municipale sta piantonando la vettura abbandonata. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno indotto l’uomo dapprima a speronare la Fiat Panda e poi a tentare di darle fuoco.