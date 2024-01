Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e il presidente del parlamento della legalità internazionale Nicola Mannino hanno sottoscritto un protocollo d’intesa culturale per promuovere in paese iniziative per la legalità. La firma è avvenuta stamattina al cineteatro ‘Olimpia’ di Campobello di Mazara al termine di un incontro con gli studenti in occasione dell’anniversario della cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. Tra gli obiettivi del protocollo anche la promozione tra gli abitanti di Campobello di tematiche inerenti il rispetto dell’ambiente.

Stamattina al cineteatro ‘Olimpia’ è pure intervenuto Salvatore Catalano, fratello di Agostino, l’agente di scorta morto nella strage di via D’Amelio nel 1992. Catalano vive a Campobello di Mazara a poche decine di metri da uno dei covi del boss latitante. “Non provo odio verso chi ha seminato morte e distruzione. Provo solo indifferenza, del resto la loro sorte è segnata, passerà tempo ma finiranno in galera. Noi non dobbiamo fare gli eroi – ha detto – ognuno di noi deve fare il suo dovere. Voi studenti dovete leggere le frasi che pronunciavano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La giustizia e la solidarietà non possono essere fatti astratti ma azioni concrete”.

Anche il Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero è intervenuto all’iniziativa, invitato dal sindaco Giuseppe Castiglione. Mogavero, un anno fa dopo aver lasciato la guida della Diocesi, ha deciso di vivere a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara e celebra ogni giorno tra le parrocchie di Campobello e della frazione di Torretta Granitola. “C’è chi ancora ha da rivelare qualcosa e si deve fare avanti. Ecco, l’appello è a chi ancora oggi ha paura di collaborare con la magistratura e le forze dell’ordine – ha detto – a Campobello registro un clima che è cambiato, non c’è più quell’ombra malefica e la gente è più sicura. Ora bisogna far luce sulle connivenze, sui misteri, sul tesoro e sui legami che il boss ha intrattenuto, forse, anche ad alti livelli”.

