Ammonta a 46 mila euro l’appalto per il restauro conservativo e di messa in sicurezza della torre dell’orologio di Campobello di Mazara. Le opere, che in questa prima fase interesseranno la parte interna del monumento, sono state finanziate con il contributo concesso dallo Stato nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione – anno 2020. L’impresa Alberto Asti si è aggiudicato l’appalto. L’intervento, il cui progetto è stato redatto dal tecnico comunale Silvio Bova, durerà circa 3 mesi e prevede, in particolare, il risanamento della scala interna in cemento armato, la demolizione e il rifacimento della muratura pericolante, la ricostituzione degli intonaci dismessi e la nuova pitturazione delle pareti.