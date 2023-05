ASCOLTA L'ARTICOLO

Due consiglieri comunali di Campobello di Mazara hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Sono Rosario Palermo e Antonella Moceri (quest’ultima è anche assessore e vice sindaco, incarico per il quale rimane in Giunta) che in consiglio verranno sostituiti da Leonardo Bascio e da Giuseppe Bianco. I due dimissionari hanno motivato la scelta per motivi strettamente personali. In seno alla maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Castiglione da alcune settimane si è parlato sempre più spesso di possibile rimpasto di Giunta. Le dimissioni dell’assessore dem Stefano Tramonte e il venir meno del sostegno del Pd pare abbia accelerato la discussione politica. Il sindaco, infatti, sarebbe pronto a un rimpasto di Giunta. Nell’attesa i due consiglieri comunali hanno lasciato, dando spazio ai primi dei non eletti nelle rispettive liste di appartenenza.

