Da lunedì scorso non si hanno più notizie di un giovane di Campobello di Mazara, Giovanni Russo, 28 anni. L’ultima volta Russo è stato visto presso il bar della stazione ferroviaria di Campobello di Mazara e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni neri e una maglia grigia. A denunciare la scomparsa è stato il padre che ha raccontato agli inquirenti che il figlio è uscito da casa lunedì pomeriggio senza far più rientro.

Non è la prima volta che Giovanni Russo si allontana da casa. Era già successo nel settembre scorso, quando si allontanò da casa, dopo avere avuto un diverbio col padre, e poi ritrovato in un casolare-ovile di contrada San Giovanni, nel territorio di Campobello. Per le ricerche sono impegnati carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Domani le ricerche saranno avviate all’alba, anche con l’uso di droni. Chi dovesse avere sue notizie o dovesse vederlo, può mettersi in contatto coi carabinieri (0924911407 – 0923932858) oppure con la Polizia Municipale (3357442592).