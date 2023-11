Ora c’è l’acqua – sia quella fredda che calda – e docce e bagni che funzionano. Il campo per migranti lavoratori allestito nell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara e gestito dai volontari del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana è ora in piena attività. Sono stati gli stessi volontari Cri a sistemare l’impianto idrico che, sino a qualche giorno fa, non funzionava. Avrebbe dovuto riattivarlo il Comune ma gli Uffici hanno ritardato nel farlo e così gli stessi volontari si sono dati da fare nel fare arrivare l’acqua alle docce e ai bagni. All’interno delle unità abitative dell’Unhcr, attualmente, trovano ospitalità circa 60 migranti. Pochi rispetto alla piena capienza del campo che può ospitarne quasi 250. Sul numero così scarso di migranti accolti ha influito una stagione magra di raccolta delle olive ma anche l’apertura in ritardo del campo. Infatti solamente qualche settimana addietro è arrivato il finanziamento di 60 mila euro da parte del dipartimento regionale della Protezione civile e l’avvio dell’iter da parte del Comune è avvenuto molto in ritardo.

AUTORE. Redazione