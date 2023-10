Le aree verdi di pertinenza di piazza Nino Buffa a Campobello di Mazara sono abbandonate. È quanto denunciano un gruppo di cittadini residenti della zona che hanno inviato alla nostra redazione alcune foto che qui pubblichiamo. «Negli ultimi 10 anni siamo stati trattati come abitanti di serie b – dicono i residenti – abbiamo fatto richiesta presso gli uffici comunali tante volte senza mai ricevere attenzione». Il degrado è attorno all’area verde e vicino gli uffici sanitari. A partire dai rifiuti che qualcuno abbandona. E i residenti lamentano il fatto che tutto è trascurato e sporco. La zona manca di un impianto di videosorveglianza e questo, certamente, facilita chi vuole compiere opere di vandalismo e abbandonare rifiuti. «Vogliamo essere considerati cittadini come tutti gli altri – dicono i residenti – garantendoci decoro urbano anche per il nostro quartiere».

AUTORE. Redazione