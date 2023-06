ASCOLTA L'ARTICOLO

Per l’opposizione il sindaco Giuseppe Castiglione preferisce «navigare a vista», piuttosto che «rischiare la poltrona». Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carlo Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni, consiglieri di minoranza a Campobello di Mazara, sono duri nei confronti del sindaco Castiglione. Il documento sottoscritto è stato diffuso dopo che la maggioranza in consiglio comunale, in due giorni consecutivi, ha votato dapprima il rendiconto 2021 con un maggior disavanzo di amministrazione (certificato dai revisori dei conti) pari ad euro 8.088.179,05, l’aumento delle aliquote Imu ai parametri massimi e poi è stato votato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale che passerà ora al vaglio della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno e, successivamente, della Corte dei Conti.

Il Piano è l’ultima spiaggia per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione per salvare i conti del Comune ma se la Commissione e la Corte dovessero non approvarlo, il Comune sarà dichiarato in dissesto finanziario. «Gli 8.088.179,05 euro di avanzo del 2021 se si sommano a quello degli anni precedenti, raggiunge la quota totale di euro 18.633.313,84 euro», scrivono i consiglieri d’opposizione. Che aggiungono: «Aderire al Piano di rientro significa per i cittadini misure “lacrime e sangue”, con aumenti delle imposte comunali e, per le future amministrazioni, enormi inibizioni nel campo della spesa».

AUTORE. Max Firreri