La signora Vita Bellina ha compiuto 100 anni. La festa per la nonnina, seppur in forma ristretta a causa delle restrizioni anti Covid-19, l’hanno organizzata in famiglia le figlie Corradina e Felicita e i nipoti. A portare il saluto della città è arrivato anche il sindaco Giuseppe Castiglione e il Presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano. Casalinga, per decenni la signora Bellina ha gestito, insieme al marito Antonino Insolia, un negozio di generi alimentari, prima di mettersi in pensione. La sua vita è stata dedicata interamente alla famiglia: le sue figlie, a sua volta, si sono sposate e, pian piano, la parentela è cresciuta. Durante il piccolo momento di festa con torta e candeline, si sono radunate ben 4 generazioni. La signora Vita Bellina, nonostante i suoi 100 anni, ancora è autonoma. Vive a casa da sola e, tra le faccende di casa, si offre anche di stirare i vestiti per figli e nipoti.