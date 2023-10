Dalla villa comunale di Campobello di Mazara sono state tolte le panchine per evitare il bivacco dei migranti. È quanto ha deciso il sindaco Giuseppe Castiglione dopo che, per alcuni giorni, stazionavano all’interno dell’area verde del Comune, migranti economici in attesa di trovare un posto dove dormire. La questione dei migranti che arrivano in paese per la raccolta delle olive quest’anno pare sia complicata. Prima dell’estate la Prefettura di Trapani ha ordinato (e coordinato) lo sgombero dell’ex cementificio “Calcestruzzi Selinunte” sul territorio di Castelvetrano. Ma per l’allestimento del campo con le unità abitative donate dall’Unhcr presso l’ex oleificio “Fontane d’oro” si registrino difficoltà. La Regione, che negli anni scorsi ha finanziato l’allestimento, ha fatto sapere con una nota «di non potere aderire alla proposta del Comune di Campobello». Il sindaco aveva inviato un preventivo di spesa per il montaggio, gestione e smontaggio ma quest’anno la Regione si è detta non disponibile. E per evitare la formazione di campi abusivi sul territorio di Campobello, il prefetto ha chiesto un maggior controllo da parte delle Forze dell’ordine.

AUTORE. Redazione