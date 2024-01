Lo sportello ATM dell’Ufficio postale di Campobello di Mazara resta spento. Lo denuncia il segreterio provinciale della Confsal comunicazioni Lorenzo Mondo che già, qualche mese addietro, aveva fatto presente il disservizio. «Si tratta di uno sportello antiquato, uno degli ultimi nella zona con la vecchia tecnologia che con cadenza regolare si rompeva», scrive il sindacalista. A Campobello di Mazara l’unico sportello postale con ATM si trova nella succursale 1 dell’Ufficio postale, in via Vittorio Emanuele II. Ma il sindaco denuncia che lo sportello non riesce a soddisfare le esigenze di quanti sono titolari di carte posta, «così c’è clientela che è costretta a prelevare al bancomat delle banche dovendo pagare una commissione». Dalle Poste Italiane fanno sapere che è in corso l’iter per la ristrutturazione dell’intero Ufficio e, quindi, anche l’ATM verrà sostituito. Ma non si conoscono i tempi di realizzazione.

AUTORE. Redazione