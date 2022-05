ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incendio si è sviluppato all’interno dell’area di una ex cantina vinicola, appena fuori l’abitato di Campobello, in direzione di Mazara del Vallo. Le fiamme hanno avvolto alcuni tubi di plastica utilizzata in agricoltura che si trovavano ammassati nell’area esterna abbandonata della cantina. La colonna di fumo nero alta decina di metri si è notata da tutto il paese di Campobello e anche dalla vicina Castelvetrano. La zona è quasi a ridosso della stazione ferroviaria di Campobello di Mazara. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello e i Vigili del fuoco. Per cercare di spegnere le fiamme, in un primo momento, hanno operato alcuni cittadini di Campobello che vivono lì vicino, intervenuti con alcuni mezzi di movimento terra.

AUTORE. Redazione