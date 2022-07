Un incendio si è sviluppato stanotte all’interno della casa comunità “La svolta per la rinascita”, in via Vittorio Emanuele II a Campobello di Mazara. Intorno alle 2 di notte le fiamme si sono sviluppate, pare per un corto circuito, all’interno della sala pranzo della comunità terapeutica, per poi diffondersi su tutta la zona notte. Ad accorgersi di fiamme e fuoco sono stati gli operatori che hanno subito svegliato i 19 ospiti (tra questi ex tossicodipendenti gravati da misure da parte dell’autorità giudiziaria) e li hanno fatti evacuare. Tre di loro si sono lanciati dal balcone e sono finiti nel piano sottostante adibito a garage e giardino. Trasportati all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo gli sono state riscontrate diverse fratture. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di spegnere l’incendio. La struttura è stata ora considerata inagibile.