ASCOLTA L'ARTICOLO

Circa 50 tra lambrette e vespe d’epoca hanno partecipato stamattina alla 4a edizione della passeggiata “Andando per uliveti e frantoi”, organizzata a Campobello di Mazara su idea di Giovanni Stallone, col patrocinio del Comune e il supporto del Lambretta Club. Più do 100 partecipanti si sono radunati in piazza stazione a Campobello e poi hanno percorso le principali vie del paese. Poi la sosta davanti la chiesa madre dove don Nicola Patti ha benedetto mezzi e partecipanti.

La seconda tappa è stata all’oleificio Seidita dove è stata offerta una degustazione di prodotti tipici locali. La passeggiata è continuata lungo la strada provinciale 51 sino a Tre Fontane e tappa conclusiva presso il bar “Ola Ola” con il pranzo a base di pasta, salsiccia e pane. Infine una curiosità: il socio più piccolo Lambretta club che ha partecipato all’evento è Giuseppe Stallone, 5 anni.

AUTORE. Redazione