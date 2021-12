ASCOLTA L'ARTICOLO

I vaccini anti Covid-19 ora si somministrano gratuitamente anche in farmacia. A Campobello di Mazara la farmacia Tummarello ha fatto da apripista in paese e così è stata allestita una sala attigua alla stessa farmacia dove vengono inoculati i vaccini. A Campobello di Mazara, al momento, la farmacia del dottor Giuseppe Marino, è la prima che ha chiesto e ottenuto dall’Asp Trapani e dalla Regione Siciliana l’autorizzazione alla somministrazione dei vaccini.

La prima seduta vaccinale si è conclusa con 26 terze dosi somministrate, mentre 6 sono state le prime dosi somministrate ad altrettante persone che non si erano ancora vaccinati. Per prenotarsi si dovrà chiamare il 3929275435. Il punto vaccinale in farmacia si aggiunge ai diversi centri già aperti da mesi in tutto il territorio del comprensorio belicino.

AUTORE. Redazione