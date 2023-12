Un percorso tra le stanze a pian terreno del palazzo Accardi di Campobello di Mazara dove rivive il presepe vivente con i figuranti del Corteo storico di Santa Rita di Castelvetrano, col patrocinio del Comune di Campobello di Mazara. Tornerà a essere visitabile lunedì 25 e martedì 26 dicembre e poi l’1° gennaio e il 6 gennaio, dalle 17,30 alle 20, il presepe con arti e mestieri interpretati dai figuranti in abiti tradizionali. La Natività è stata allestita in una delle stanze più antiche del palazzo che, quando era abitato dalla famiglia Accardi, era destinato a deposito di derrate e stalle per gli animali. L’ingresso per visitarlo è gratuito.

AUTORE. Redazione