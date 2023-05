ASCOLTA L'ARTICOLO

Il circolo locale del Pd a Campobello di Mazara si allinea alla scelta della segreteria regionale e provinciale. In cinque righe il segretario Baldo Stallone chiarisce la posizione del partito: «I recenti accadimenti impongono, senza indugio alcuno, un momento di riflessione collettiva a Campobello e in tutta la provincia. D’intesa con l’assessore Stefano Tramonte e il consigliere comunale Clotilde Balistreri, pur nella consapevolezza di interrompere l’importante lavoro fin qui condotto, non può che considerare conclusa l’attuale esperienza amministrativa». Dunque la Balistreri non farà più parte della maggioranza e l’assessore Tramonte si dimetterà in mattinata.

«Lascerò non soltanto la Giunta municipale ma anche il partito – ha detto stamattina – per consentire una serena riflessione a tutti». Nello studio associato dell’architetto Stefano Tramonte (gestito insieme al geometra Giuseppe Lanza), per decenni ha lavorato Lorena Lanceri, arrestata perché ritenuta la vivandiera del boss latitante Matteo Messina Denaro. Ma ha anche svolto il tirocinio universitario Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, indagata nell’ambito dell’inchiesta sulla rete dei fiancheggiatori al boss. «A Campobello siamo l’unico studio convenzionato con l’Università, da noi sono passati numerosi studenti e, tra questi, anche la Gentile», ha detto l’architetto Tramonte.

AUTORE. Max Firreri